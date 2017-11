Os árbitros de 1.ª categoria estão fartos do constante clima de guerrilha à volta das suas atuações, alimentado nas últimas semanas pelas contas de Twitter do Benfica e do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e poderá haver um murro na mesa nos próximos dias, soube Record.

O cenário de paragem não está colocado de parte, mas a decisão sobre as medidas a adotar será tomada quando os juizes se reunirem, o que deverá acontecer ainda esta semana.

Nesta altura, a classe considera insuportável o clima de constante suspeição criado pelos clubes, com particular enfoque para Benfica e FC Porto, que entraram num despique nas redes sociais, exibindo lances com decisões de arbitragem ocorridos nos jogos.

Ainda na sexta-feira, as águias apontaram o dedo à atuação de Artur Soares Dias no FC Porto-Portimonense, falando no regresso das arbitragens do Apito Dourado. Horas depois, Francisco J. Marques respondeu, citando um dos emails que divulgou, onde fala de padres.

No dia seguinte, no Benfica-V. Setúbal, o duelo continuou, desta vez iniciado pelo diretor de comunicação do FC Porto. Os encarnados contra-atacaram, apontando dois penáltis por assinalar a seu favor.