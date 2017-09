Continuar a ler

Considerando as tais oito temporadas consecutivas sem aumentos, os árbitros pretendem uma verba que compense o tempo em que não foram aumentados. Cada jogo da Liga NOS rende aos árbitros principais 1.342 euros, enquanto os de 2ª Liga são pagos a 939 euros – os quartos árbitros são pagos com 25 por cento desse valor.



Os árbitros da primeira categoria, que dirigem os jogos das provas profissionais, pretendem que a Liga aumente os prémios de jogo já nesta temporada e não apenas em 2018/19, como fonte do organismo anunciou ontem a Record. Os juízes, sabe o nosso jornal, sublinham que os valores dos prémios de jogo estão congelados há oito anos e, por isso, entendem que devem ser revistos no imediato e mantêm em aberto a possibilidade de avançar com medidas de protesto.Para a Liga, que tem lutado nos últimos anos para voltar a equilibrar as contas, aumentar estas verbas já na próxima época seria uma antecipação em relação ao estabelecido no plano de negócios apresentado à Federação, que apenas previa essa subida em 2019/20.