Segundo a FPF, o encontro será arbitrado por Artur Soares Dias (Porto), que terá como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, e Carlos Xistra como quarto árbitro.



Os vídeoárbitros serão os internacionais Tiago Martins e João Capela.



Além de Artur Soares Dias, vão estar envolvidos em jogos de seleções Jorge Sousa, que dirigirá o França-País de Gales, a 10 de novembro, em Paris, e Tiago Martins, que apitará, um dia antes, o Roménia-Turquia.



O vídoárbitro (VAR) começou a ser utilizado esta época na Lisa NOS, depois de ter sido testado na Taça CTT e na Taça de Portugal.



Uma equipa de arbitragem portuguesa, dirigida por Artur Soares Dias, vai testar em Inglaterra o sistema de vídeoárbitro, no encontro particular entre as seleções de Inglaterra e Brasil, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."A Inglaterra está a realizar testes com vista à aplicação da tecnologia vídeoárbitro no país e convidou Portugal, já com experiência de vários meses e dezenas de jogos neste processo, para enviar uma equipa de arbitragem para o jogo do próximo dia 14 de novembro, em Wembley", referiu a FPF, numa nota divulgada na sua página na Internet.

Autor: Lusa