Quase todos os árbitros de 1.ª categoria estão reunidos nesta altura para discutir se avançam mesmo para uma eventual greve nos jogos das provas profissionais no próximo fim de semana. No encontro, estão também elementos do Conselho de Arbitragem (CA) e da direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Em causa está o pedido de dispensa imediato feito pela esmagadora maioria dos juizes, incluindo assistentes e estagiários, como reação ao clima de suspeição levantado pelos clubes nos últimos tempos. Dos 76 árbitros aptos a dirigir competições profissionais, 73 apresentaram esse pedido.

