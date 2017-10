Continuar a ler

Nas equipas houve alterações relativamente aos jogos da última jornada do campeonato (Deyvison entrou para central, libertando Nuno Coelho para trinco, no lado do Arouca, e Camará entrou para o lugar de Fall, no Gil Vicente).Os dois treinadores mantiveram os seus sistemas de jogo habituais, e nem a expulsão de Rui Miguel, logo aos 15 minutos, por cotovelada sobre Hugo Basto, fez Jorge Casquilha mudar a tática, deixando Jonathan sozinho no ataque.Mesmo reduzido a dez, com o Arouca a ter mais posse de bola, a equipa de Barcelos não se limitou a defender e procurou em contra-ataque levar perigo à baliza da equipa da casa, defendida por Bracali.As melhores ocasiões de golo foram do Gil Vicente, e quase sempre por Jonathan. Primeiro, aos 25', o remate acrobático do avançado foi travado por Bracali, depois, aos 29', o remate cruzado saiu ligeiramente ao lado.Na entrada para a segunda parte, Miguel Leal tirou um defesa e colocou mais um avançado, Areias, transformando o 4x3x3 em 4x2x4, mas a estratégia ofensiva só durou até a expulsão de Roberto, aos 55', por falta sobre Luiz Eduardo.Com o jogo mais aberto e nem sempre bem disputado, a sorte sorriu ao Arouca, com um autogolo de Ricardinho que, ao tentar retirar a bola da área, após cruzamento de Areias, a colocou na própria baliza.Já em tempo de compensação, Areias teve duas boas ocasiões, mas não concretizou.: 0-0.1-0, Ricardinho, aos 86 minutos (pb).: Bracali, João Amorim, Hugo Basto (Areias, aos 46), Deyvison, Vitor Costa, Nuno Coelho, Bruno Alves, André Santos (Ericson, 87), Bukia (Bertaccini, 72), Barnes e Roberto.: Igor Rocha, Nuno Valente, Palocevic, Jefre Vargas, Bertaccini, Ericson e Areias).: Miguel Leal.: Rui Sacramento, Ricardinho, Tormena, Luiz Eduardo (André Fonte, 89), Henrique, Miguel Abreu, Reko, Camará (João Pedro, 81), James Igbekeme, Rui Miguel e Jonathan.: Júlio Neiva, Gonçalo Duarte, João Pedro, Rui Faria, André Fontes e Tiger).: Jorge Casquilha.: Bruno Rebocho (AF Évora).: Cartão amarelo para Hugo Basto (16'), Henrique (81'), Barnes (88'), Deyvison (90'+1) e Tormena (90'+3). cartão vermelho direto para Rui Miguel (15') e Roberto (55').: cerca de 500 espetadores.