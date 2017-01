Continuar a ler

No Arouca, onde encontra o compatriota, e parceiro de seleção Sema Velázquez, vai competir com Anderson Luís por um lugar na equipa titular.Para além do empréstimo, o Arouca garantiu ainda opção de compra do passe do jogador, segundo garantiu à agência Lusa o departamento de comunicação do clube.Vargas é o terceiro reforço oficializado pelo Arouca nesta reabertura do mercado. O clube já tinha contratado os avançados Tomané e Keirrison.No sentido oposto, Bruno Lopes foi emprestado o resto da época ao Brasil de Pelotas, Marlon regressou ao Monterrey (México), clube que o tinha emprestado, e Gegé rescindiu o seu contrato.