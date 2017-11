Continuar a ler

Ainda assim, quem começou a ameaçar a baliza adversária foram os açorianos, com Thiago Santana a obrigar Bracali a aplicar-se, logo aos 20 segundos.Mas foi a formação da casa quem conseguiu chegar ao golo por intermédio de Bukia, aos 11 minutos, que respondeu na perfeição a um cruzamento de Barnes.Mesmo em desvantagem, o Santa Clara continuou na luta pelo golo e, aos 21 minutos, esteve perto de repor a igualdade. Fernando, em velocidade, entrou por entre os centrais da casa, mas Deyvison resolveu afastando o perigo.No segundo tempo, a tendência de equilíbrio manteve-se, no entanto, o Santa Clara sentiu mais dificuldades em criar perigo junto da baliza de Bracali, fazendo, por isso, muito pouco para desfazer a vantagem da formação da casa.Nos minutos finais, Miguel Leal, para segurar o resultado, fez sair o avançado autor do golo Bukia, entrando para o seu lugar um jogador mais recuado, Jefre Vargas.No primeiro lance após a entrada, o jogador do Arouca, oportuno, aumentou a vantagem depois de um passe de Barnes, um dos melhores em campo.A partir daí, já não houve qualquer discernimento por parte do Santa Clara para lutar por pontos e o resultado acabou por se manter até ao final.Jogo disputado no Estádio Municipal de Arouca.Arouca - Santa Clara, 2-0.Ao intervalo: 1-0.1-0, Bukia, 11 minutos.2-0, Jefre Vargas, 86.Bracali, João Amorim, Deyvison, Benny, Vítor Costa, Ericson, Bruno Alves (André Santos, 55), Palocevic, Bukia (Jefre Vargas, 85), Barnes e Areias (Roberto, 64).(Suplentes: Igor Rocha, Hugo Basto, Roberto, Nuno Valente, Adílio, Jefre Vargas e André Santos).Miguel Leal.Serginho, Toni, Marcelo Oliveira, Vítor Alves, João Reis, Minhoca (Berny Burke, 85), Osama Rashid, Saldanha (Pineda, 60), Pacheco, Thiago Santana e Fernando (Clemente, 68).(Suplentes: Marco Pereira, Berny Burke, Clemente, Pineda, Guilherme Schettine, João Pedro e Kaio Fernando).Carlos Pinto.Nuno Almeida (AF Algarve).cartão amarelo para João Reis (33), Barnes (45+1), Ericson (61), Minhoca (75), Bukia (79) e Pineda (79).Cerca de 1.000 espetadores.