Continuar a ler

A primeira parte foi de pouca intensidade, com o Arouca a ter mais ataques, muito por intervenção do extremo Bukia, mas sem conseguir que eles levassem perigo à área sportinguista. Do lado visitante, foi Jovane quem causou 'calafrios' à defensiva do Arouca.



No segundo tempo, a equipa da casa entrou mais ofensiva e marcou nos segundos iniciais. Vitor Costa fez bem a lateral e cruzou para o segundo poste, onde surgiu Roberto, que esticou o pé para empurrar a bola para dentro das redes.



Sem baixar o ritmo, os anfitriões continuaram a rondar a área e pouco depois, aos 53, Bukia serviu Areias, que, no centro da área, levou a melhor sobre a defesa leonina e fez o segundo golo.



Com vantagem confortável, o Arouca controlou o jogo e foi empurrando o Sporting B para a sua defensiva, com exceção para o lance de Rafel Leão, aos 79, que ganhou em velocidade a Hugo Basto, já dentro da área. Valeu a defesa atenta de Bracali.



Jogo no Estádio Municipal de Arouca, em Arouca.



Arouca-Sporting B, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Roberto, 46 minutos.



2-0, Areias, 53.



Arouca: Bracali, João Amorim, Hugo Basto, Nuno Coelho, Vítor Costa, Ericson, Bruno Alves (André Santos, 73), Palocevic (Areias, 46), Barnes, Bukia e Roberto (Nuno Valente, 84).

Suplentes: Igor Rocha, Deyvison, Nuno Valente, Cícero, Bertaccini, André Santos e Areias.

Treinador: Miguel Leal.



Sporting B: Stoijkovic, Bruno Paz, Demiral, Ivanildo, Abdu, Ary Papel, Djaló (Rafael Leão, 61), Miguel Luís, Rafael Barbosa, Jovane (Delgado, 46) e Pedro Marques (Budag, 61).

Suplentes: Diogo Sousa, Kiki, Delgado, Cristian, Sualehe, Budag e Rafael Leão.

Treinador: Luís Martins.



Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Demiral (25), João Amorim (36), Roberto (83) e Nuno Coelho (90+1).



Assistência: cerca de 500 espetadores. A primeira parte foi de pouca intensidade, com o Arouca a ter mais ataques, muito por intervenção do extremo Bukia, mas sem conseguir que eles levassem perigo à área sportinguista. Do lado visitante, foi Jovane quem causou 'calafrios' à defensiva do Arouca.No segundo tempo, a equipa da casa entrou mais ofensiva e marcou nos segundos iniciais. Vitor Costa fez bem a lateral e cruzou para o segundo poste, onde surgiu Roberto, que esticou o pé para empurrar a bola para dentro das redes.Sem baixar o ritmo, os anfitriões continuaram a rondar a área e pouco depois, aos 53, Bukia serviu Areias, que, no centro da área, levou a melhor sobre a defesa leonina e fez o segundo golo.Com vantagem confortável, o Arouca controlou o jogo e foi empurrando o Sporting B para a sua defensiva, com exceção para o lance de Rafel Leão, aos 79, que ganhou em velocidade a Hugo Basto, já dentro da área. Valeu a defesa atenta de Bracali.Arouca-Sporting B, 2-0.Ao intervalo: 0-0.1-0, Roberto, 46 minutos.2-0, Areias, 53.Bracali, João Amorim, Hugo Basto, Nuno Coelho, Vítor Costa, Ericson, Bruno Alves (André Santos, 73), Palocevic (Areias, 46), Barnes, Bukia e Roberto (Nuno Valente, 84).Suplentes: Igor Rocha, Deyvison, Nuno Valente, Cícero, Bertaccini, André Santos e Areias.Treinador: Miguel Leal.Stoijkovic, Bruno Paz, Demiral, Ivanildo, Abdu, Ary Papel, Djaló (Rafael Leão, 61), Miguel Luís, Rafael Barbosa, Jovane (Delgado, 46) e Pedro Marques (Budag, 61).Suplentes: Diogo Sousa, Kiki, Delgado, Cristian, Sualehe, Budag e Rafael Leão.Treinador: Luís Martins.Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).Cartão amarelo para Demiral (25), João Amorim (36), Roberto (83) e Nuno Coelho (90+1).cerca de 500 espetadores.

O Arouca recebeu e venceu esta quarta-feira o Sporting B por 2-0, em jogo antecipado da oitava jornadada 2.ª Liga, com golos de Roberto e de Areias na segunda parte do encontro.O Arouca, que conseguiu a sua segunda vitória esta época, a primeira do novo técnico Miguel Leal, viu o triunfo ser construído em sete minutos, com os golos de Roberto (46) e de Areias (53).

Autor: Lusa