Continuar a ler

O marcador mexeu logo na primeira jogada de algum perigo, depois de Barnes servir Areias, que, na cara do guarda-redes Tony, fez o golo para a equipa da casa.Numa primeira parte apática, o Arouca voltou a ficar perto do golo aos 23 minutos, mas o cabeceamento de Areias saiu ao lado do poste, e foi apenas aos 35 minutos que o União da Madeira chegou ao ataque com perigo, com Cissé a cabecear por cima da trave.Na jogada seguinte, Areias falhou clamorosamente o 'bis', ao atirar ao lado, com a baliza 'aberta', na sequência de uma recarga a um cabeceamento de Deivison.Aos 53 minutos aconteceu o melhor lance da partida, num cruzamento em arco de Bukia para Areias, que remata de primeira e na passada, para uma excelente intervenção de Tony.A resposta do União da Madeira tardou apenas 10 minutos, num pontapé de canto apontado por Sylla, na sequência do qual Orlandic subiu mais alto que os defesas e cabeceou para golo, mas João Amorim, em cima da linha, impediu a bola de entrar.Na jogada seguinte, Luan rematou forte e por cima, com o Arouca a responder, aos 69 minutos, numa jogada que culminou com Nuno Valente dentro da área a atirar por cima.Aos 88 minutos, os insulares podiam ter empatado por intermédio de Júnior, que já perto da baliza fintou um defesa, mas rematou enrolado e para fora, desperdiçando a última oportunidade do jogo.Ao intervalo: 1-0Marcadores:1-0, Areias, 10 minutos.Bracali, João Amorim, Deyvison, Nuno Coelho, Vítor Costa, Palocevic (Nuno Valente, 65), Ericson, Bruno Alves, Bukia (Bertaccini, 72), Areias e Barnes (Jefre Vargas, 88).(Suplentes: Igor Rocha, Benny, Nuno Valente, Cícero, Jefre Vargas, Bertaccini e Nelsinho).Treinador: Miguel Leal.Tony, Tiago Moreira (Junior, 56), Bosson Romaric, Laércio, Mica Pinto, Sérgio Marakis, Mendy (Orlandic, 56), Sylla, Pathé Ciss, Gonçalo (Malfleury, 70) e Luan.(Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Junior, Sagna, Malfleury, Paulo Vasconcelos e Orlandic).Treinador: José Viterbo.João Capela (Lisboa).Ação disciplinar: cartão amarelo para Deyvison (61), Bruno Alves (62), Ericson (77), Junior (77) e Bracali (90+4).cerca de 500 espectadores.