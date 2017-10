Continuar a ler

Ciente de que "mais vale dar poucos passos mas bons do que muitos e um bocadinho a tremer", o árbitro da Associação de Futebol do Porto não esconde a vontade de também estar no Mundial da Rússia. Para já, está entre os 20 pré-selecionados."Continuo a acreditar porque trabalho para lá estar. Mas com certeza que vai ser difícil. Neste grupo de 20 pré-selecionados sou o elemento mais novo, o maçarico do grupo, que ainda está a caminhar para lá chegar. Se não for neste, vai ser no próximo. Continuo a trabalhar para mostrar que temos valor. O resto já não me compete a mim, mas vamos fazer tudo para lá estar", sustentou, antes de lembrar que já foi feito um corte a um grupo de 27 e que, mesmo sendo o único árbitro fora da Elite, continua nos pré-selecionados.Certo é que Soares Dias não quer ficar com os louros para si. "Sou a cara mais visível, mas não é trabalho só meu, é de todos, de muitos. Enriquece a arbitragem nacional, não a mim. É uma vitória de todos, não minha, do Conselho de Arbitragem, da Federação Portuguesa de Futebol", rematou.