"A participação neste fórum não é, de maneira nenhuma, uma convocatória para o Mundial'2018, não deixando de ser verdade, que para lá chegar, qualquer árbitro terá obrigatoriamente de fazer parte deste lote que vai receber formação", frisou Ana Raquel Brochado.



Pedro Proença, o atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), esteve no Mundial'2014, tendo apitado um jogo dos oitavos de final, tornando-se no nono árbitro português em fases finais de um Mundial, depois de Vieira da Costa (1954), Joaquim Campos (1958 e 1966), Saldanha Ribeiro (1970), António Garrido (1978 e 1982), Carlos Valente (1986 e 1990), Vítor Pereira (1998 e 2002), Carlos Matos (2002) e Olegário Benquerença (2008).



"Importa igualmente sublinhar que uma presença no Mundial2018 não é o único objetivo que temos. Mais relevante do que sabermos se estará algum árbitro português nessa competição, é estarmos seguros do que estamos a fazer, conscientes do caminho. E é isso que está a passar-se. Esta presença do Artur Soares Dias é, antes de tudo o mais, um sinal de reforço da confiança da FIFA no caminho que a arbitragem portuguesa tem trilhado", referiu Ana Raquel Brochado.



Soares Dias integra o primeiro grupo de árbitros da UEFA, juntamente com Jorge Sousa, sem que Portugal inclua nenhum árbitro no lote de elite.



O português Artur Soares Dias vai frequentar o curso de formação de árbitros de elite, entre 3 e 7 de abril, em Itália, juntamente com os outros candidatos a apitar no Campeonato do Mundo de 2018.Ana Raquel Brochado, porta-voz e vogal do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), confirmou esta quinta-feira à agência Lusa a integração do árbitro da associação do Porto neste fórum, ressalvando que esta não garante uma presença no Mundial'2018, a disputar na Rússia.

Autor: Lusa