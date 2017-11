Artur Soares Dias continua a somar nomeações para as grandes competições internacionais. O árbitro portuense, de 38 anos, foi destacado pela FIFA para desempenhar as funções de vídeo-árbitro no próximo Mundial de Clubes, que se vai disputar nos Emirados Árabes Unidos entre 6 e 16 de dezembro.O juiz da AF Porto já havia estado na Taça das Confederações como VAR, antes de, recentemente, ter apitado no Mundial de sub-17, na Índia. Agora, segue para um novo desafio, sendo um dos três europeus que vão desempenhar as funções de vídeo-árbitro na competição.Refira-se que a nomeação de Soares Dias para VAR surge precisamente na temporada em que a Federação Portuguesa de Futebol foi pioneira e decidiu adotar a tecnologia no nosso futebol. Além disso, será uma equipa liderada por Soares Dias a estar no particular entre Inglaterra e Brasil, no qual os ingleses vão testar o vídeo-árbitro.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto