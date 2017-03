Continuar a ler

Soares Dias referiu ainda que o objetivo é evoluir: "O melhor ainda está para vir, estou seguro disso. Continuamos a trabalhar".





Os melhores árbitros do ano:



Futebol (I categoria):



Árbitro: Artur Soares Dias

Assistente: Rui Licínio Tavares



Futebol feminino: Ana Catarina Araújo



Campeonato de Portugal Prio: Pedro Vilaça



Artur Soares Dias foi esta segunda-feira galardoado com o prémio de melhor árbitro do ano, atribuído na Gala Quinas de Ouro e anunciado por José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem."Uma palavra, como não poderia deixar de ser, ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, por todas as condições que cria, e ao presidente do Conselho de Arbitragem. Este prémio não é só meu, é de uma equipa. Obrigado aos que estão em casa, nomeadamente à família", discursou o árbitro.

Autor: Luís Miroto Simões