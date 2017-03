Depois de um arranque tímido, Ary Papel começa a mostrar serviço em Moreira de Cónegos. O extremo angolano cedido pelo Sporting marcou um dos golos do Moreirense esta manhã, num jogo-treino com o Fafe que terminou empatado a dois golos. Neto, que recuperou recentemente de lesão, marcou o outro tento dos cónegos, ao passo que para o Fafe marcaram Pedro Pereira e Leandro Borges.Quanto a Ary Papel, de recordar que o angolano estreou-se na 1.ª Liga na passada sexta-feira, no duelo com o Boavista. A exibição deixou boas indicações a Augusto Inácio, que lhe deve dar nova oportunidade nesta jornada, na visita ao Rio Ave.

Autor: Bruno Freitas