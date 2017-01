Continuar a ler

Reforços do Sporting já começam a dar nas vistas

Ary Papel e Gelson, jogadores angolanos que chegaram em dezembro a Alvalade vindos do 1.º de Agosto, estrearam-se esta quinta-feira com a camisola do Sporting.Em jogo-treino entre a equipa B dos leões e o Munique 1860 no Centro de estágios One Tróia José Mourinho, em Tróia, os dois reforços foram titulares e saíram aos 55', numa altura em que a equipa alemã treinada pelo português Vítor Pereira ganhava por 1-0.

Autor: Nuno Pombo