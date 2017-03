O ataque do Chaves produziu apenas dois golos nos últimos oito jogos, um problema que pode estar relacionado com as muitas lesões de William nos meses mais recentes. O avançado brasileiro, que vinha a afirmar-se como a grande referência ofensiva, continua a recuperar de lesão e ainda não será no próximo jogo que vai reentrar nas opções.

Autor: Paulo Silva Reis