Augusto Inácio regressa a um lugar onde já foi muito feliz e leva na bagagem um dado que Nuno Espírito Santo terá necessariamente de ponderar, para além da derrota que somou no início do ano no reduto dos cónegos, na Taça CTT. Desde que aceitou um novo desafio em Moreira de Cónegos, o antigo lateral-esquerdo dos azuis e brancos viu sempre a sua equipa marcar golos.Quando entrar em campo no Dragão, o Moreirense de Augusto Inácio levará consigo um pequeno histórico de 7 jogos, série que levou a cabo marcando 13 golos e sofrendo outros tantos. Em duas dessas partidas, os cónegos conseguiram mesmo marcar por três vezes, como aconteceu na vitória por 3-1 sobre o Nacional da Madeira, na Liga, e no empate a três bolas frente ao Belenenses, na Taça CTT.Os avançados que residem em Moreira de Cónegos começam a acertar e até o costa-riquenho David Ramírez estreou-se a marcar na última partida do campeonato, em casa, frente ao Belenenses. Já vai longe o tempo de um Moreirense que, com Pepa, rematava muito e acertava pouco. Com Inácio, a equipa começou a acertar onde devia.

Autores: Bruno Freitas e Eugénio Queirós