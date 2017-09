Continuar a ler

Aos 27 anos, Hélder Rodrigues até já nem ambiciona chegar a grandes palcos, mas vai dar tudo neste duelo. É que se trata de um dérbi tão importante... que até vai parar a cidade! "Se é um dérbi especial? Nem imagina quanto! Posso garantir que Vildemoinhos vai parar. Nós vamos todos os dias a uma pastelaria e o dono já disse que vai fechar às 15 horas. E vai pôr uma placa a avisar que reabre às 18 horas... mas só se não houver prolongamento! Há 2.500 bilhetes e vai esgotar de certeza absoluta. Viseu vai parar", garante.



O que Hélder não esquece é a tal época 2012/13, em que ajudou o Ac. Viseu a chegar ao segundo escalão. O avançado marcou seis golos nos últimos seis jogos e assim escreveu o capítulo mais feliz da carreira. "Fomos acreditando. Quando ganhámos ao Cinfães é que vimos que ia dar. Tínhamos um grupo fantástico e só podia dar em subida. Foi, sem dúvida, a melhor época da minha carreira. Ainda por cima fui o melhor marcador, com 12 golos", refere. Mas agora vai lutar pelo Lusitano, que milita no Campeonato de Portugal. "São eles que me dão o pão!", remata, entre muitos risos. Aos 27 anos, Hélder Rodrigues até já nem ambiciona chegar a grandes palcos, mas vai dar tudo neste duelo. É que se trata de um dérbi tão importante... que até vai parar a cidade! "Se é um dérbi especial? Nem imagina quanto! Posso garantir que Vildemoinhos vai parar. Nós vamos todos os dias a uma pastelaria e o dono já disse que vai fechar às 15 horas. E vai pôr uma placa a avisar que reabre às 18 horas... mas só se não houver prolongamento! Há 2.500 bilhetes e vai esgotar de certeza absoluta. Viseu vai parar", garante.O que Hélder não esquece é a tal época 2012/13, em que ajudou o Ac. Viseu a chegar ao segundo escalão. O avançado marcou seis golos nos últimos seis jogos e assim escreveu o capítulo mais feliz da carreira. "Fomos acreditando. Quando ganhámos ao Cinfães é que vimos que ia dar. Tínhamos um grupo fantástico e só podia dar em subida. Foi, sem dúvida, a melhor época da minha carreira. Ainda por cima fui o melhor marcador, com 12 golos", refere. Mas agora vai lutar pelo Lusitano, que milita no Campeonato de Portugal. "São eles que me dão o pão!", remata, entre muitos risos.

A magia da Taça já está a funcionar e a prova ainda só vai para a 2ª eliminatória. Dez anos depois, Lusitano de Vildemoinhos e Ac. Viseu voltam a encontrar-se num jogo com muito significado, especialmente para Hélder Rodrigues. É que o avançado foi peça fundamental na campanha do Académico em 2012/13, época em que festejou a subida à 2ª Liga. Agora, Hélder representa o Vildemoinhos, mas não esconde o entusiasmo para o jogo de amanhã."Sempre quis isto, mas nem caí logo em mim quando vi que ia mesmo acontecer. São os meus dois clubes do coração. Fui muito feliz no Académico e agora sou muito feliz no Lusitano. É perfeito!", começa por contar a Record.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto