A direção do Atlético reagiu ontem à desclassificação da equipa da SAD do Pró-Nacional da AF Lisboa através de um comunicado no qual deixou vincado que não pretende reatar relações com os administradores.

"O Atlético é um clube ecléctico, honrado e que respeita a memória dos seus fundadores, não mantendo qualquer relação institucional com a SAD, nem pretendendo reatar quaisquer relações que não sejam as obrigações e direitos decorrentes da sua posição de acionista, enquanto a mantiver ou a sobredita Sociedade não for dissolvida – considerando, até, a impossibilidade de cumprir o seu objeto social", lê-se no comunicado, acrescentando que o departamento jurídico continua a trabalhar para resolver o litígio com a SAD. A direção liderada por Ricardo Delgado relembrou que o clube disputa a 1ª Divisão da AF Lisboa, com uma meta: voltar rapidamente aos nacionais.

Autor: Cláudia Marques