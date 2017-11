Continuar a ler

Recorde-se que Augusto Baganha tinha dito não existirem quaisquer problemas por o Benfica não ter legalizado as suas claques, ao que Bruno de Carvalho, recordando as mortes de dois adeptos sportinguistas, reagiu, afirmando que o presidente do IPDJ era um "cretino" e que as suas declarações estavam "ao nível dos energúmenos".



Também no casino esteve o secretário de Estado da Juventude e Desporto. João Paulo Rebelo pediu aos dirigente dos clubes "contenção nas palavras, para bem do futebol". Recorde-se que Augusto Baganha tinha dito não existirem quaisquer problemas por o Benfica não ter legalizado as suas claques, ao que Bruno de Carvalho, recordando as mortes de dois adeptos sportinguistas, reagiu, afirmando que o presidente do IPDJ era um "cretino" e que as suas declarações estavam "ao nível dos energúmenos".Também no casino esteve o secretário de Estado da Juventude e Desporto. João Paulo Rebelo pediu aos dirigente dos clubes "contenção nas palavras, para bem do futebol".

O presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Augusto Baganha, ficou bastante incomodado com as críticas que lhe foram feitas por Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, mas não respondeu diretamente às acusações.Esclareceu, antes, as suas funções à frente do organismo do Estado. "O que eu faço, assim como o IPDJ, é cumprir e fazer cumprir a lei. O IPDJ é um organismo isento e independente dos clubes. Se alguém não cumprir a lei é punido. E todos os clubes mais importantes de futebol já foram punidos, sem exceção", explicou Augusto Baganha. O dirigente disse que ainda vai adiantar, a seu tempo, mais esclarecimentos sobre a polémica, tendo falado ao nosso jornal à margem da Gala do Basquetebol, nas comemorações dos 90 anos da Federação (FPB), que decorreu no Casino Estoril.

Autores: A.R.