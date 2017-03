Augusto Inácio abordou a derrota deste domingo no reduto do Rio Ave , admitindo que o Moreirense foi prejudicado pelo vento intenso que se fez sentir."Sabíamos que o clima em Vila do Conde é assim mesmo, mas o Rio Ave teve o vento a seu favor na primeira parte e na segunda parte parou", comentou o técnico.O treinador dos cónegos analisou depois a partida, criticando o que considerou ser antijogo nos minutos finais: "Foi um jogo um pouco repartido, com as duas equipas a estarem por cima em diferentes fases, em que apesar de o Rio Ave ter feito o 2-1, a acabar a primeira parte, e o 3-1 no arranque da segunda parte, o Moreirense ainda reagiu. Chegámos ao 3-2 e ainda tentámos chegar à igualdade, mas aos 80 minutos o cronómetro parou e não houve mais jogo. E digo-o com muita pena, porque enquanto existir antijogo e o árbitro não compensar com tempo estas situações vão continuar a acontecer".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões