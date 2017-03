Continuar a ler

Minhotos e axadrezados defrontam-se na sexta-feira, pelas 20H30, em Moreira de Cónegos, numa partida com arbitragem e Hugo Miguel, da AF Lisboa.



Lista dos 26 convocados:



Guarda-redes: Makaridze, Taborda e Igor Stefanovic



Defesas: Sagna, André Micael, Diego Galo, Rebocho, Tiago Almeida, Diego Ivo, Jander e Marcelo Oliveira



Médios: Alan Shons, Cauê, Fernando Alexandre, Nildo, Tiago Morgado, Dramé, Sougou, Ary Papel, Alex, Wallyson, Bouba Saré e Frederic Maciel



Augusto Inácio chamou todo o plantel para a receção desta sexta-feira ao Boavista , no jogo inaugural da 24.ª jornada da 1.ª liga. Numa curta nota no site, o Moreirense aponta telegraficamente que "Augusto Inácio convocou todo o plantel".O Moreirense segue em 16.º lugar, com 19 pontos, apenas um acima dos lugares de despromoção, enquanto o Boavista está mais confortável na tabela classificativa, na nona posição, com 29 pontos.

Autor: Lusa