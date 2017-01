Continuar a ler

Sobre o jogo, Inácio admitiu que "tudo podia ter acontecido", mas lembrou os pesos pesados que ficaram pelo caminho: "Era uma final, tudo podia ter acontecido. Calhou para o nosso lado. Eliminámos o FC Porto, que era favorito no grupo, depois eliminámos o Benfica e agora o Sp. Braga. Fantásticos, os meus jogadores".



Por fim, Inácio lembrou que há uma missão principal a cumprir nesta temporada, que é a manutenção na Liga NOS: "A vida do Moreirense é já na quinta-feira com o Feirense. Queremos ficar na primeira Liga. Vamos desfrutar do momento agora mas a partir de amanhã, quando chegarmos a Moreira, vamos pensar no Feirense". Sobre o jogo, Inácio admitiu que "tudo podia ter acontecido", mas lembrou os pesos pesados que ficaram pelo caminho: "Era uma final, tudo podia ter acontecido. Calhou para o nosso lado. Eliminámos o FC Porto, que era favorito no grupo, depois eliminámos o Benfica e agora o Sp. Braga. Fantásticos, os meus jogadores".Por fim, Inácio lembrou que há uma missão principal a cumprir nesta temporada, que é a manutenção na Liga NOS: "A vida do Moreirense é já na quinta-feira com o Feirense. Queremos ficar na primeira Liga. Vamos desfrutar do momento agora mas a partir de amanhã, quando chegarmos a Moreira, vamos pensar no Feirense".

Augusto Inácio mostrou-se orgulhoso pela conquista da Taça CTT. O treinador do Moreirense dedicou o triunfo a todas as pessoas ligadas ao clube."É um feito que o clube nunca tinha alcançado. O Moreirense não está habituado a estas andanças de estar grandes finais de competições. Estamos todos orgulhosos. Está aqui muita gente de Moreira mas penso que ainda lá ficou muita gente e estão felizes. A vitória é da família do Moreirense", frisou o técnico à Sport TV.

Autores: Luís Miroto Simões e Pedro Gonçalo Pinto