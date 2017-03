Augusto Inácio mostrou-se descontente com a exibição do Moreirense diante do Tondela , no encontro deste sábado que terminou empatado a um golo."Acho que este foi o pior jogo que fizemos desde que estou aqui. Uma primeira parte muito fraquinha nossa. O Tondela esteve muito melhor do que nós. Depois tanto porfiámos e porfiámos que conseguimos o golo. Ainda acreditámos que faríamos o segundo. Obrigado aos adeptos, que apoiaram e merecem muito mais do que aquilo que fizemos", referiu o treinador.O técnico disse mesmo que os cónegos não mereceram mais do que a igualdade, ainda que os jogadores tenham lutado: "É um empate, e sinceramente acho que não merecíamos mais do que isto pelo que jogámos. A equipa saiu como eu gosto: cansada e esgotada porque lutou. Mas não quer dizer que tenha jogado bem. O Moreirense tem mesmo de fazer mais do que isto".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões