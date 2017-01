O Moreirense defronta o Benfica na quinta-feira (20H45) na meia-final da Taça da Liga, no Estádio do Algarve, e Augusto Inácio atira o favoritismo para os encarnados.



"Claramente que o Benfica está a atravessar um bom momento com um futebol que às vezes entusiasma, mas não nos 90 minutos. Tem uma equipa compacta e veloz. O Moreirense não vai jogar com todas as suas armas porque a nossa grande prioridade é o campeonato. Temos um jogo importantíssimo na segunda ou na quinta-feira e temos de saber gerir o interesse do Moreirense. Estamos a evoluir, a crescer: ainda não está como eu quero em termos ofensivos, mas na organização defensiva melhorámos um pouquinho, sinal de que o trabalho começa a aparecer. Vamos tentar fazer o melhor. Não entregamos o jogo e faremos tudo para ganhar. Dos quatro [na final-four] claramente o Benfica é o favorito. Mas isso não invalida que os favoritos não percam", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa.





E prosseguiu: "A pressão existe em todo o lado, o nosso grande feito já é estarmos nos quatro melhores da Taça da Liga. Disse que o E prosseguiu: "A pressão existe em todo o lado, o nosso grande feito já é estarmos nos quatro melhores da Taça da Liga. Disse que o Moreirense estava entre os grandes e é verdade: nós somos o outsider, a surpresa, estamos na desportiva. Se o Moreirense ganhar ao Benfica, todos vãoo dizer 'uau'; se o Benfica ganhar é normal. Vamos tentar fazer com que vocês [amanhã] abram a boca de espanto".

Autor: Sofia Lobato