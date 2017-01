Naturalmente desapontado com o desaire do seu Moreirense em casa do FC Porto , Augusto Inácio aproveitou para apontar algumas lacunas no plantel por si orientado, mas também deixou claro que não gostou de certas situações que decorreram no relvado do Dragão."Dar os parabéns ao FC Porto. Foi a melhor equipa em campo e mereceu vencer. Nunca se podem fazer bons jogos se não tivermos um bom meio-campo. Temos algumas limitações, mas, tentámos contrariar o FC Porto. Ainda tivemos um remate, mas já se esperava que eles reagissem. Não gostei da personalidade da minha equipa com bola e depois a expulsão do Geraldes ainda nos limitou mais", disse, à SportTV.

Autor: Pedro Malacó