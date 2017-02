Continuar a ler

O treinador passou então a listar as insuficiências do seu plantel, recordando a ausência de Wallyson, recentemente contratado ao Sporting, devido a lesão."Nós não temos um 10, não temos um organizador de jogo. Esse jogador seria o Wallyson mas está lesionado e muito longe do desejável. Jogámos em alternativa ao plano B. Tentámos melhorar, mas, em competições com pontos em disputa, vamos perdendo pontos enquanto crescemos".Augusto Inácio não esquece, também que perdeu dois titulares no mercado de inverno, Francisco Geraldes e Podence, que regressaram ao Sporting a pedido dos leões, elogiando, no entanto, os jogadores que entraram para os seus lugares."Ficámos sem dois titulares rotinados com boa capacidade e velocidade. Eu gosto de ter um meio campo forte mas agora temos um meio campo esforçado. O Fernando Alexandre e o Cauê são dois grandes campeões. Correm tudo o que têm a correr".No entanto, na ótica do treinador, não são apenas as lacunas do grupo que tem às ordens que ditou o empate. Inácio confessou que a sua equipa teve algum azar porque permitiu o empate do Estoril num auto-golo."Há aqui também uma pontinha de azar. O Estoril teve uma oportunidade e ainda por cima num lance infeliz acaba com golo na própria baliza", considerou. "Somámos um ponto, mas não ganhámos. Eu disse que sem lesões teria uma grande equipa em quinze dias ou três semanas, mas temos as lesões. Temos de conseguir dar a volta a isto porque neste momento estamos a meio pau".