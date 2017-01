Continuar a ler

Segue-se o Sp. Braga na final, no domingo, mas Inácio salienta que ainda vai ter de pensar na equipa que irá utilizar: "Vou ter de pensar o que fazer na final. O desgaste que muitos tiveram. Alguns sairam com caibras, mas vai ser dor de cabeça. Vou pebnsar bem, mas o campeonato é o mais importante. O jogo provou que todos vão poder jogar."Francisco Geraldes e Podence foram decisivos no triunfo do Moreirense, com uma assistência cada, no mesmo dia em que se soube que ambos vão regressar ao Sporting. Mas Inácio desconhece quaisquer timings: "Penso que vão jogar a final. Não tenho qualquer informação em contrário"