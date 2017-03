Continuar a ler

O Moreirense não vence desde que no final de janeiro conquistou de forma surpreendente a Taça da Liga, somando desde então três empates e três derrotas e seguindo, com 20 pontos, na 16.ª posição da tabela, apenas um lugar acima da zona da despromoção.Já o Rio Ave é oitavo com 32 pontos e soma duas vitórias, duas derrotas e dois empates nos últimos seis jogos."Na última vez que passei aqui pelo Moreirense fomos a Vila do Conde ganhar 1-0 com um golo do Filipe Gonçalves. É verdade que o Moreirense normalmente faz bons resultados em Vila do Conde mas isso são números e estatística e o que conta é o momento", disse o treinador.Augusto Inácio descreveu o clube vila-condense como "uma excelente equipa" que "vem de uma boa vitória no[2-0] e tinha feito um belo jogo em Alvalade [derrota por 1-0]"."Nós também estamos a progredir em termos emocionais e em termos de pragmatismo também. Vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Esperamos impor o nosso jogo. Vamos ser mais práticos no jogo para tentarmos chegar à baliza do adversário o mais rapidamente possível. [Temos de ser] uma equipa muito eficaz", disse Augusto Inácio.Quanto à luta pela manutenção, o técnico do Moreirense acredita que "em duas jornadas tudo se pode alterar pela positiva ou pela negativa", apontando como meta os 30/31 pontos, mas garantindo que pensa "no jogo e só depois na pontuação".