Augusto Inácio criticou o atual formato da Taça CTT que esta quarta-feira, no Algarve, dá o pontapé de saída na final four com o primeiro jogo das meias-finais entre V. Setúbal e Sp. Braga (20H45). O treinador do Moreirense, que amanã defronta o Benfica na outra meia-final, sublinhou a necessidade da prova se realizar noutros moldes de forma a ganhar outro prestígio."Esta competição pode ser muito mais interessante se houver alterações uma vez que, claramente, beneficia sempre os grandes e, para estarmos aqui, tivemos de eliminar um grande do seu grupo [FC Porto]. Para dar mais força à prova, o vencedor da Taça CTT devia ter acesso direto à Liga Europa. Se assim fosse, a taça teria outra competitividade e visibilidade", afirmou em conferência de imprensa.

Autor: Sofia Lobato