"As equipas que têm objetivos completamente diferentes. Num dérbi destes nunca se sabe o que pode acontecer. Mas eu perspetivo sempre um grande resultado para mim, para a minha equipa. Acho que vai ser um jogo de luta e de entrega e no resultado final esperemos que seja o Moreirense a ser feliz", disse Inácio, em conferência de imprensa de antevisão ao desafio.O treinador do Moreirense descreveu o Vitória de Guimarães como "uma boa equipa" com "bom treinador" e "massa adepta fantástica", mas recordou que o seu grupo também tem as suas armas e adeptos que "podem ser em menor número mas também são fantásticos".Para Inácio, "todos os jogos são especiais" e o que importa é "conseguir três pontos", porque em causa está uma "luta titânica pelo ponto, pela vitória"."E nós vamos fazer pela vida. Não estou a ver o Vitória a olhar para o Moreirense e a dizer que as coisas vão ser fáceis", apontou.Para o treinador do Moreirense, equipa que tal como a de Pedro Martins não vence há quatro jogos, o que importa é vencer, ainda que admita que pontuar é importante."As vitórias é que moralizam e dão ânimo. Quando não há essas vitórias, a equipa não fica tão confiante e disponível para os obstáculos do jogo. Queremos recuperar confiança. Se me disser que qualquer ponto é bom, é bom. Mas para nós o que é bom é ganhar", disse Inácio.Recentemente, quando o Moreirense venceu surpreendentemente a Taça da Liga com um 1-0 infligido ao Sporting de Braga, a equipa foi recebida na câmara de Guimarães, onde estava também presente o presidente do Vitória, Júlio Mendes, um gesto que hoje Inácio recordou para elogiar a relação entre os dois clubes vimaranenses."Eu recebi muitas mensagens de gente do Vitória que gostaram que o Moreirense tivesse ganho a Taça da Liga. Fomos recebidos pela câmara e estava lá muita gente do Vitória. É um bom exemplo de que a vizinhança se pode dar bem. Claro que quando se defrontam, cada um luta pelos seus interesses. É possível o futebol viver assim: as pessoas darem-se bem e no campo serem adversários e nunca inimigos", descreveu Augusto Inácio.Moreirense e Vitória de Guimarães defrontam-se na sexta-feira pelas 19 horas no estádio D. Afonso Henriques, num jogo com arbitragem de Jorge Ferreira da Associação de Futebol de Braga.