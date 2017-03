Continuar a ler

O treinador garantiu que está apenas focado na sua equipa, mas frisou o "muito respeito" pelo Tondela e por todos os adversários. "Tem capacidade e valor para nos ganhar aqui. Mas, tenho de me preocupar com a minha equipa, independentemente do adversário e se vamos jogar com três pontas de lança e cinco centrais. Isso não interessa, o que interessa é a forma como vamos jogar e encarar o jogo", referiu o técnico.



Augusto Inácio lembrou que o Moreirense só depende de si, ainda que admita que a vantagem é "pequena" e que a vitória é "importante". "Queremos ganhar o jogo para nos distanciarmos deles. Há sete jogos que não ganhamos e isso está presente e convém libertar os jogadores para níveis de confiança que só as vitórias dão. É importante. mas determinante não, porque há muitos jogos. É muito, muito importante. Este jogo é como uma final para nós", concluiu.



O treinador do Moreirense, Augusto Inácio, considerou esta sexta-feira que a receção de sábado ao Tondela, a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, será uma "autêntica final". O Moreirense, que não vence há sete jogos, depois da vitória da Taça da Liga, segue em 16.º lugar, com 20 pontos, mais quatro do que o lanterna-vermelha Tondela, último e sem triunfos nos derradeiros seis encontros."Vai ser uma autêntica final e nós andamos a precisar de uma vitória urgentemente para moralizar os rapazes, que andam um bocado tristes. Jogam bem e não conseguem ganhar. Vamos tentar com que eles fiquem felizes no fim de semana", disse Inácio, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

