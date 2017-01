Augusto Semedo é o nome escolhido para novo treinador do Beira-Mar. O técnico de 53 anos esteve à frente do Águeda nas últimas três épocas, saindo do clube depois de ter conseguido, na época passada, a subida ao Campeonato Portugal Prio. Chega agora ao Beira-Mar, para tentar o mesmo feito, numa altura em que o clube segue no 4.º lugar da I divisão da AF Aveiro, a sete pontos do líder Esmoriz.

Assumindo "um sentimento especial e uma responsabilidade enorme", Augusto Semedo afirma querer "contribuir para esta fase de regeneração do clube", recusando-se a falar na subida de divisão já esta época, ainda que mantenha um discurso ambicioso. "O Beira-Mar tem de ser protagonista deste campeonato, pela sua história, e nós temos ambição, mas também devemos ser realistas e perceber que há muitos fatores em jogo", refere, em declarações a Record.

Refira-se que o novo treinador dos aurinegros foi esta quarta-feira apresentado ao plantel e já orientou o primeiro treino, na preparação para a visita ao terreno do Oliveira do Bairro, num jogo que marca o início da segundo volta.

Autores: Adérito Esteves