Continuar a ler

Na receção ao Boavista, o Moreirense tem como missão evitar repetir o ciclo de seis jogos consecutivos sem qualquer triunfo na Liga. Na primeira volta, os cónegos estiveram sem vencer entre a 3ª e a 8ª jornadas, em que somaram apenas um ponto. Agora, já levam cinco jogos sem vitórias, com o registo de apenas dois empates que Inácio quer terminar com um triunfo diante do Boavista. Curioso o facto de o Moreirense nunca mais ter vencido após a conquista da Taça CTT.



Ontem, Taborda voltou a não treinar, mas é expectável que vá para o banco no encontro desta sexta-feira. Na receção ao Boavista, o Moreirense tem como missão evitar repetir o ciclo de seis jogos consecutivos sem qualquer triunfo na Liga. Na primeira volta, os cónegos estiveram sem vencer entre a 3ª e a 8ª jornadas, em que somaram apenas um ponto. Agora, já levam cinco jogos sem vitórias, com o registo de apenas dois empates que Inácio quer terminar com um triunfo diante do Boavista. Curioso o facto de o Moreirense nunca mais ter vencido após a conquista da Taça CTT.Ontem, Taborda voltou a não treinar, mas é expectável que vá para o banco no encontro desta sexta-feira.

Tendo visto reduzir-se a vantagem em relação à linha de água para apenas três pontos, o Moreirense tem nesta jornada uma pressão acrescida para tentar levar de vencido o Boavista, equipa treinada por um velho conhecido dos cónegos. Nas duas épocas anteriores, Miguel Leal foi o principal artífice da permanência do Moreirense com campanhas bem mais tranquilas do que a atual.Em 2014/15, à passagem da 23ª jornada, os minhotos estavam em 10º lugar, com 28 pontos, enquanto na temporada transata ocupavam o 14º posto, com 23 pontos. Nesta altura, os comandados de Augusto Inácio estão em 16º lugar, somando apenas 19 pontos.

Autor: Bruno Freitas