De resto, o público leiriense já demonstrou o carinho por Patrício em inúmeras ocasiões, nomeadamente no passado mês de maio, aquando da inauguração da estátua de bronze oferecida pelo emigrante Carlos Matos.Na ocasião, o selecionador nacional não pôde estar presente, mas ontem Fernando Santos já teve a oportunidade de observar a estátua, que fica situada na rotunda junto da entrada principal do Estádio Dr. Magalhães Pessoa.Rui Patrício iniciou a sua carreira desportiva no Marrazes, o principal rival da U. Leiria, equipa que utiliza o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. Ao longo da carreira, o guardião já jogou diversas vezes na cidade onde nasceu, mas dificilmente esquecerá – não pelas melhores razões, apesar de seguramente ter gostado de atuar diante muitos amigos e familiares – a primeira vez em que pisou o relvado do Municipal em jogos da Liga. Foi a 20 de abril de 2008 que Rui Patrício se estreou em Leiria. Na altura, apesar da formação local já ter a despromoção praticamente certa, o encontro terminou com uma enorme surpresa: o Sporting – com um jovem leiriense na sua baliza – perdeu por improváveis 4-1! Nem o golo de Liedson salvou os leões...