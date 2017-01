Apesar de seguir no último lugar da Liga NOS, o Tondela não vai poder queixar-se de falta de apoio na primeira jornada da segunda volta, no Estádio da Luz, frente ao Benfica. O clube está a levar a cabo uma campanha (25€ com viagem e bilhete) que visa levar o maior número de adeptos possível a Lisboa e o público tem aderido.São esperados cerca de 250 adeptos tondelenses nas bancadas do recinto encarnado, sendo que a maioria vai viajar de autocarro. No total, deverão ser quatro os autocarros que farão os quase 270 quilómetros entre as duas cidades.O Benfica-Tondela, da 18.ª jornada da Liga NOS, está agendado para as 16 horas de domingo. As águias comandam a classificação com 42 pontos; já os beirões são últimos, com 10.

Autor: Luís Miroto Simões