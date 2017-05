Continuar a ler

"Ao jogador, o desejo de maior sucesso com a camisola dos Valentes Transmontanos", salientou o clube.Durante a assinatura do contrato, o colombiano disse estar "muito contente" por estar no clube de Trás-os-Montes, prometendo golos e luta."Quero dar um salto maior. Venho para crescer e ganhar nome em Portugal e ser reconhecido", frisou.Jordan é o primeiro reforço do emblema transmontano, depois de ter anunciado a renovação do vínculo de Nélson Lenho e António Filipe.