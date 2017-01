Continuar a ler

O jogador já se encontra disponível para competir, por já ter chegado o seu certificado internacional.



Min Gu Kang representou, em 2013, o Hanyang High School. Na temporada 2014/2015, jogou pelo Sunmoon University, tendo transitado, em 2015/2016, para o Sunmoon University. O jogador já se encontra disponível para competir, por já ter chegado o seu certificado internacional.

O avançado sul-coreano Min Gu Kang assinou contrato com o União da Madeira, equipa da 2.ª Liga, anunciou esta sexta-feira o clube madeirense.Min Gu Kang, de 21 anos, chega ao clube madeirense no âmbito de uma parceria com uma academia asiática. O jovem avançado vai alinhar, pelo menos para já, na equipa B do clube madeirense, que é treinada por José Viterbo e lidera o campeonato regional da Madeira.

Autor: Lusa