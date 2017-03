Continuar a ler

Foi, também, a primeira vitória da era José Mota, o técnico que substituiu Ivo Vieira, numa partida de má qualidade e que teve o seu ponto alto no grande golo de Erivaldo, fruto de um remate de fora da área com o pé esquerdo.O Aves teve várias ocasiões para matar o jogo durante o primeiro tempo, por José Pedro, aos 21 minutos, Tarcísio, 37', e Guedes, 45', mas faltou-lhe a serenidade e eficácia necessárias.Nesse período, o Olhanense confirmou o porquê de ser lanterna-vermelha e estar muito perto da despromoção, apresentando um futebol pobre e inofensivo.A intranquilidade do Aves acentuou-se na segunda parte e o Olhanense sentiu-o e ganhou confiança, arriscando mais no ataque, ainda que sem grande clarividência.Aos 54 minutos, Guedes deitou fora mais uma ocasião de golo e a ansiedade apoderou-se claramente do futebol avense, tirando-lhe fluidez e tornando-o confuso.Valeu ao Aves o facto de o Olhanense ser uma equipa de pouca qualidade e valeu-lhe, ainda, o central José Pedro, que, já nos minutos finais, substituiu o seu guarda-redes e, com um corte providencial, segurou os três pontos.Jogo no estádio do CD AvesAves-Olhanense, 1-0Ao intervalo: 1-01-0, Erivaldo, 13'Marco Pinto, João Amorim, José Pedro, Xandão, Nélson Pedroso, Luís Alberto, Theo Mendy (Pedró, 63'), Tarcísio (Ericson, 88'), Caetano, Erivaldo (Balogun, 55') e GuedesSuplentes: Rafa, Zé Tiago, Leandro, Pedró, Balogun, Hackman e EricsonJosé MotaRodolfo Barata, Coubronne, Gerevini, Tiago Duque (Olivier, 57'), Hélder Cabral, Doudou (M'Maidat, 21') Edgar Abreu, João Oliveira (Nabil Jaadi, 79'), Jorman Aguilar, Gonzalez e Salim CisséLéo, H'Maidat, Chanturia, Virga, Kiki, Olivier e Nabil JaadiBruno SaraivaLuís Máximo (AF Castelo Branco)cartão amarelo para Guedes e Gerevini (90'+1)cerca de 900 espetadores