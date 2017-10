Continuar a ler

Os forasteiros até entraram bem no encontro a conseguiram criar alguns lances de perigo junto da baliza de Andrey, um dos principais responsáveis por o nulo se ter mantido até cinco minutos do final.À medida que o tempo ia passando, a equipa da 1.ª Liga foi perdendo ritmo e acusando algum nervosismo por não conseguir chegar ao golo.O Vila Real, por outro lado, mostrou-se bastante coeso na defesa, e teve no guarda-redes Andrey um baluarte.Além disso, e aproveitando a baixa de rendimento do adversário, tentou tirar partido dos contra-ataques, chegando, por diversas vezes, a assustar o veterano Quim.No segundo tempo, e com o resultado ainda em branco, o nervosismo da equipa do Aves intensificou-se.Os ânimos aqueceram nas bancadas, com os adeptos das duas equipas a envolverem-se em confrontos, obrigando mesmo à intervenção da polícia.O golo do Aves acabou por acontecer aos 85 minutos, numa infelicidade de Júnior, que, num ressalto após remate de Derley, acabou por colocar a bola dentro da baliza do Vila Real.Jogo no Complexo Desportivo Monte da Forca, em Vila Real.Vila Real - Desportivo das Aves, 0-1.Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Júnior, 85 minutos (na própria baliza).Equipas:: Andrey, Telmo (Okoli, 89), Fredy, Sunday, Júnior, Nonso, Kenny, Adebayo, Claudio, Tanko e Taofiq.(Suplentes: Rui Queirós, André Sampaio, Rui Sampaio, Daniel Monteiro, Tiago Pereira, Pedrito e Okoli).Treinador: Nuno Pinto.: Quim, Pedrinho, Ponck, Diego Galo, Nélson Lenho, Vítor Gomes, Washington (Paulo Machado, 62), Ryan Gauld (Gonçalo Santos, 87), Amilton (Arango, 90), Derley e Salvador Agra.(Suplentes: Adriano, Defendi, Paulo Machado, Gonçalo Santos, Falcone, Mama Baldé e Arango).Treinador: Lito Vidigal.Árbitro: Rui Oliveira (Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Adebayo (38), Kenny (45+1), Nélson Lenho (56), Vítor Gomes (81), Nonso (83) e Claudio (90).Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.