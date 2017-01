Continuar a ler

O Vitória de Guimarães B passou então um mau bocado e raramente conseguiu sair do seu meio-campo e aproximar-se da baliza contrária, tal a pressão a que foi sujeito nesse período por um Desportivo das Aves que se mostrou autoritário.



O primeiro sinal de perigo claro começou com um cabeceamento de Pedró, após cruzamento de Guedes, a que Miguel Oliveira se opôs com uma defesa difícil, aos cinco minutos.



O mesmo Pedró atirou ao poste esquerdo da baliza adversária aos nove minutos, dando sequência ao grande domínio que o Desportivo das Aves exerceu através de um futebol rápido e da sua superioridade a meio-campo.



Os visitantes acabaram, contudo por sobreviver a essa fase de maior assédio avense e o nulo manteve-se até ao intervalo, após o que foi possível ver um Vitória de Guimarães B menos retraído e já capaz de chegar à grande área do Desportivo das Aves.



O golo que os anfitriões procuraram com afinco na primeira parte surgiu aos 56 minutos, por Guedes, e após uma recuperação de bola ainda no meio-campo vimaranense. Balogun serviu Tarcísio e este deu para Guedes, que finalizou a jogada com um remate colocado, fazendo assim o 1-0.



O Desportivo das Aves ficou-se por aí e, pior do que isso, depois perdeu até o controlo do jogo, ao passo que o Vitória de Guimarães B subiu de rendimento, ganhou confiança e começou a incomodar seriamente o seu opositor.



João Correia, aos 90+2 minutou, isolou-se, rematou e Quim evitou o empate, segurando assim um triunfo sofrido para o Aves ante uma equipa secundária vimaranense que acordou tarde.



Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



Desportivo das Aves - Vitória de Guimarães B, 1-0.



Marcador:



1-0, Guedes, 56 minutos.



- Desportivo das Aves: Quim, Hackman, Romaric, João Pedro, Nélson Pedroso, Ericson, Zé Tiago (Renato Reis, 68), Tarcísio (Bruno Alves, 78), Pedró (Luís Alberto, 73), Balogun e Guedes.



(Suplentes: Rafa, Tiago Valente, Luís Alberto, Renato Reis, Caetano, Bruno Alves e Theo Mendy).



Treinador: Ivo Vieira.



- Vitória de Guimarães B: Miguel Oliveira, Sacko, Denis, Marco Valente, Vigário, Mbemba (Haman, 72), Hélder, Kiko, Bruno Mendes (João Correia, 86), Tyler Boyd (Rui Gomes, 72) e Haashim Domingo.



(Suplentes: André, Haman, Castro, Joel, João Correia, Rui Gomes e Marouane).



Treinador: Vítor Campelos.



Árbitro: João Bento (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ericson (28), Hélder (66), Kiko (75), Vigário (76) e Romaric (90+3).



O Desportivo das Aves recebeu e venceu, este domingo, o Vitória de Guimarães B, por 1-0, num encontro da 23.ª jornada da 2.ª Liga, reforçou o segundo lugar e aproximou-se do líder, Portimonense. O golo solitário surgiu aos 56 minutos, por Guedes, que finalizou com um remate cruzado e de primeira, num contra-ataque rápido que começou com uma recuperação de bola no meio-campo vimaranense. O Desportivo das Aves soma agora 52 pontos, menos quatro do que o primeiro classificado, Portimonense, que nesta jornada empatou fora (2-2) com o Penafiel.Os locais tomaram conta do jogo rapidamente e nos primeiros 20 minutos dispôs de várias situações de perigo e de golo, que porém não soube e não conseguiu transformar em golo.

Autor: Lusa