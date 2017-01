O Boavista anunciou esta terça-feira, através do seu site oficial, ter chegado a acordo com os chilenos do O'Higgins para a contratação do avançado internacional peruano Iván Bulos, futebolista de 23 anos que assinou um contrato válido para a próxima época e meia."Estou muito feliz por assinar pelo Boavista, um clube histórico e com muita qualidade" e promete "muito trabalho e golos para corresponder à confiança dada pelo clube", disse o avançado peruano, citado pelo site oficial do Boavista.Cumpre-se assim um dos objetivos da equipa técnica liderada por Miguel Leal, que estava no mercado à procura de mais uma unidade de área, conforme Record avançou

Autor: Fábio Lima