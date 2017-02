O Boavista não vendeu a lotação total do Estádio do Bessa a uma empresa de publicidade, tendo em vista o jogo de ontem com o FC Porto e o da última jornada, frente ao Benfica.

Segundo fonte do clube axadrezado, contactada por Record, o clube vendeu 1.600 bilhetes ao FC Porto, correspondentes aos 5 por cento da lotação do estádio, como está regulamentado. Os restantes, cerca de 3.500, foram adquiridos pelos dragões ao preço de 25 euros, e vendidos aos seus adeptos por 15 euros, de forma a que o clube pudesse ter muitos adeptos no recinto.

