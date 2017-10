O Belenenses vai pedir ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol o áudio de dois lances do jogo entre Tondela e Belenenses. Segundo informações recolhidas por Record, os azuis do Restelo não ficaram nada satisfeitos com o trabalho do árbitro Gonçalo Martins.

Em causa está o lance da expulsão de Robert Persson, aos 45 minutos, depois de, na opinião do árbitro, ter agredido Pedro Nuno. Momento que motivou grandes protestos por parte dos lisboetas e que terminou com José Luís, diretor geral dos azuis, a receber ordem de expulsão, depois de protestar, ainda no relvado.

