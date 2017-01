Continuar a ler

Aos 31 anos, Babanco vê o seu ingresso no Feirense, orientado por Nuno Manta Santos, como uma oportunidade para alcançar novos objetivos e bater novos recordes, depois de cumprir 150 jogos nas competições portuguesas.



"Estou feliz por este regresso a Portugal para vestir as cores do Feirense e a minha meta é ultrapassar os 100 jogos na I Liga", revelou.



O novo reforço do Feirense sublinha que tem todas as condições para convencer Nuno Manta Santos. "Sou um jogador humilde, tecnicamente evoluído e agressivo nas disputas de bola. Vou a cada lance para ganhar, nunca quero perder nenhum", refere.



Babanco integrará o treino da manhã de quarta-feira do Feirense e deixou um apelo aos adeptos: "Apareçam no estádio para nos apoiar, para que possamos fazer uma boa segunda volta e conquistar o grande objetivo, que é a manutenção."



O Feirense chegou esta terça-feira a acordo com Babanco para um contrato de uma época e meia, tornando-se no primeiro reforço do mercado de inverno da equipa.O médio cabo-verdiano rescindiu contrato com o AEL Limasol, do Chipre, depois de já ter representado clubes da 1.ª liga, como o Arouca e o Estoril, tal como Record já tinha adiantado

Autor: Lusa