De recorde em recorde. Uma semana depois de o Feirense ter somado, pela primeira vez na 1ª Liga, uma série de quatro jogos sem perder, anteontem a equipa agora orientada por Nuno Manta venceu em Tondela e chegou aos 25 pontos, a melhor marca de sempre no principal escalão. O recorde era de apenas 24 pontos na última participação (2011/12). Na altura, o 15º lugar ditou nova descida de divisão.

Mas agora novos ventos sopram por Santa Maria da Feira. Nuno Manta, o tal homem da casa que substituiu José Mota, tem conseguido um autêntico milagre e a distância para os últimos lugares é cada vez maior. Em sete jogos para o campeonato, somou quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, em Alvalade e por 2-1. A esta sequência de bons resultados devem-se ainda somar dois empates para a Taça da Liga, o primeiro no Estádio do Dragão.

Com 13 jornadas para disputar, a crença na permanência é cada vez maior, sendo que os dois próximos desafios podem até ser decisivos: receção ao Boavista e deslocação ao terreno do aflito Nacional. Depois seguem-se jogos bem mais complicados, a começar pela visita do Benfica a Santa Maria da Feira. Mas por lá todos acreditam que, pela primeira vez, a permanência será alcançada.