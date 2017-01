Continuar a ler

O guarda-redes, que soma 105 internacionalizações, sabe da importância destes jogos para preparar a qualificação para o Europeu2018, na Eslovénia, e, por isso, coloca o foco naquilo que Portugal pode e tem de fazer para continuar a consolidar processos."Para primeiro estágio de 2017 não podíamos ter escolhido melhor. É um adversário difícil e espero dois jogos complicados, mas para preparar o apuramento temos que estar centrados em nós e preocupados no que temos que fazer", referiu Bebé.O guarda-redes disse ainda que o grupo de trabalho, que é praticamente o mesmo que participou no último Campeonato do Mundo e na fase de qualificação, está motivado e destacou o bom ambiente existente entre todos os jogadores."Conhecemo-nos todos e damo-nos muito bem. O grupo está motivado e, como é lógico, é um privilégio jogar na margem Sul onde existem muitas equipas de futsal e muitos jogadores", acrescentou ainda Bebé.A finalizar, o guarda-redes exprimiu ainda o desejo de ver o Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal, repleto no apoio às cores lusas, deixando a garantia que o público presente poderá assistir a bons espetáculos de futsal.A formação orientada por Jorge Braz terá, após o treino desta tarde, uma folga que se estenderá até à noite de quarta-feira. Na quinta-feira, às 11:30, o conjunto luso treinará e, pelas 18:00, efetuará um jogo-treino diante da seleção nacional de futsal de sub-21, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.Os ingressos para os jogo-treino entre a Seleção A e os sub-21, assim como para as partidas diante da Rússia serão gratuitos, sendo necessária a apresentação do respetivo bilhete-convite.