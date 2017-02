O treinador da equipa de futsal do Belenenses, Carlos Teixeira, renovou por mais uma temporada. A formação do Restelo, que é uma das oito formações que começa a disputa esta quinta-feira a Taça da Liga, é a atual 3.ª classificada do campeonato.O presidente Patrick Morais de Carvalho explicou que esta revalidação do contrado é uma "consequência natural do excelente trabalho que vem sendo desenvolvido, reforçada pela nossa vontade de apostar na estabilidade do grupo de trabalho que sabemos ter muita qualidade e muito espaço para continuar a crescer e evoluir". O líder dos azuis mostrou ainda confiança em que "esta equipa técnica e este grupo de atletas vão ainda dar muitas alegrias", ao clube.O treinador Carlos Teixeira mostrou-se muito satisfeito "por este acordo que foi muito fácil de alcançar". "Apesar dos resultados até ao momento, nada está ganho e temos de continuar a trabalhar todos os dias para no final da época obtermos os resultados desejados", acrescentou.

Autor: Cláudia Marques