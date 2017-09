O Benfica continua imparável na Liga, somou a terceira goleada consecutiva e vai disputar a 5ª jornada com o Sporting (dia 7 no Pavilhão João Rocha), na liderança da prova. Após ter batido o U. Pinheirense (7-1) e o Fabril (14-3), a formação orientada por Joel Rocha venceu o Belenenses por 6-0, somando um total de 27 golos marcados e apenas quatro sofridos em três jogos.

A partida começou com algum equilíbrio. O Belenenses tentava surpreender o Benfica e procurava o seu erro, no entanto a resposta dos locais foi de paciência e maturidade, até ao momento em que entraram a ‘matar’ na primeira oportunidade. A partir dos 11 minutos, com dois golos quase seguidos (primeiro por Deives aos 11’ e depois por Fábio Cecílio aos 12’), os visitantes começaram a errar mais e a construir menos, o que levou a que ao intervalo o Benfica tivesse uma vantagem confortável de cinco golos.

Autor: Cláudia Marques