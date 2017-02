Continuar a ler

O Freamunde, por outro lado, continuou a justificar o bom momento que atravessa no campeonato, depois de três vitórias consecutivas. Leandro Pimenta e Jorge Vilela testaram os reflexos de André Ferreira, antes de Ekedi inaugurar o marcador, quando decorria o minuto 22.



Um canto cobrado do lado esquerdo do ataque para o 'coração' da área, obrigou o guarda-redes das 'águias' a sair em falso de entre os postes, permitindo ao ponta de lança camaronês inaugurar o marcador.



Contudo, os encarnados não se deixaram abalar pelo golo consentido e responderam a seis minutos do tempo de descanso, por intermédio de Luka Jovic. Num lance que parecia perdido, Romário Balde acreditou e cruzou em cima da linha de fundo para o avançado sérvio, que, livre de marcação, cabeceou com classe para o empate.



Na segunda parte, o ritmo quebrou, com ambas as equipas a perderem várias bolas a meio-campo, mas ainda assim, Baldé teve nos pés a oportunidade de protagonizar a cambalhota no marcador, no entanto, Marco Pereira, com uma enorme defesa a uma mão negou o golo ao extremo (63).



Até que, já perto do final do encontro, Heriberto correspondeu da melhor maneira a uma combinação do ataque benfiquista, ao tirar um adversário da frente e a rematar sem hipóteses para o guarda-redes do Freamunde.



Jogo realizado no Caixa Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B-Freamunde: 2-1



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:

0-1, Ekedi, 22'

1-1, Luka Jovic, 39'

2-1, Heriberto, 80'



Equipas:



-Benfica B: André Ferreira, Pedro Amaral, Ferro, Kalaica, Yuri Ribeiro, Pipo, Florentino Luís, Luquinhas (Filipe Soares, 88), Romário Balde (João Escoval, 73), Heriberto (Simon Ramirez, 90+1) e Luka Jovic,



(Suplentes: Fábio Duarte, João Escoval, Mésaque Djú, Filipe Soares, Simon Ramirez, Hélder Baldé e Tiago Dias).



Treinador: Hélder Cristóvão.



-Freamunde: Marco Pereira, Mika, Luís Pedro, Jorge Vilela (Mohcine, 83), Huguinho, Rui Sampaio, Leandro Pimenta (Miguel Pedro, 86), Diogo Valente, Diogo Ramos, Fausto e Ekedi (Yero, 58).



(Suplentes: Rui Nereu, Rodolfo Lourenço, Rui Rainho, Miguel Pedro, Mohcine Hassan, Yero e Sérgio Hipperdinger).



Treinador: Ricardo Chéu.



Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Pedro (15) e Mohine (88).



Assistência: cerca de 400 espectadores. O Freamunde, por outro lado, continuou a justificar o bom momento que atravessa no campeonato, depois de três vitórias consecutivas. Leandro Pimenta e Jorge Vilela testaram os reflexos de André Ferreira, antes de Ekedi inaugurar o marcador, quando decorria o minuto 22.Um canto cobrado do lado esquerdo do ataque para o 'coração' da área, obrigou o guarda-redes das 'águias' a sair em falso de entre os postes, permitindo ao ponta de lança camaronês inaugurar o marcador.Contudo, os encarnados não se deixaram abalar pelo golo consentido e responderam a seis minutos do tempo de descanso, por intermédio de Luka Jovic. Num lance que parecia perdido, Romário Balde acreditou e cruzou em cima da linha de fundo para o avançado sérvio, que, livre de marcação, cabeceou com classe para o empate.Na segunda parte, o ritmo quebrou, com ambas as equipas a perderem várias bolas a meio-campo, mas ainda assim, Baldé teve nos pés a oportunidade de protagonizar a cambalhota no marcador, no entanto, Marco Pereira, com uma enorme defesa a uma mão negou o golo ao extremo (63).Até que, já perto do final do encontro, Heriberto correspondeu da melhor maneira a uma combinação do ataque benfiquista, ao tirar um adversário da frente e a rematar sem hipóteses para o guarda-redes do Freamunde.no Caixa Futebol Campus, no Seixal.: 1-1.0-1, Ekedi, 22'1-1, Luka Jovic, 39'2-1, Heriberto, 80': André Ferreira, Pedro Amaral, Ferro, Kalaica, Yuri Ribeiro, Pipo, Florentino Luís, Luquinhas (Filipe Soares, 88), Romário Balde (João Escoval, 73), Heriberto (Simon Ramirez, 90+1) e Luka Jovic,: Fábio Duarte, João Escoval, Mésaque Djú, Filipe Soares, Simon Ramirez, Hélder Baldé e Tiago Dias).: Hélder Cristóvão.: Marco Pereira, Mika, Luís Pedro, Jorge Vilela (Mohcine, 83), Huguinho, Rui Sampaio, Leandro Pimenta (Miguel Pedro, 86), Diogo Valente, Diogo Ramos, Fausto e Ekedi (Yero, 58).: Rui Nereu, Rodolfo Lourenço, Rui Rainho, Miguel Pedro, Mohcine Hassan, Yero e Sérgio Hipperdinger).: Ricardo Chéu.: Carlos Macedo (AF Braga).: cartão amarelo para Luís Pedro (15) e Mohine (88).: cerca de 400 espectadores.

O Benfica B recebeu e venceu este domingo o Freamunde, por 2-1, numa partida da 28.ª jornada da Segunda Liga, em que os encarnados estiveram a perder e apenas garantiram a vitória perto do final. Ekedi fez o tento que colocou os capões na frente do marcador, aos 22 minutos, beneficiando de um erro crasso do guarda-redes da casa, enquanto o sérvio Luka Jovic restabeleceu a igualdade, aos 39. No segundo tempo, Heriberto operou a reviravolta, aos 80. Esta vitória coloca a equipa B do Benfica no terceiro lugar da tabela classificativa, com 44 pontos, os mesmos que Académica e Varzim. Já o Freamunde continua em zona de despromoção e mantém a 20.ª e antepenúltima posição, com 31.O Benfica B procurou controlar a posse de bola nos instantes iniciais, com um onze muito renovado, composto por vários jogadores que não são opções regulares para Hélder Cristóvão, atendendo ao embate dos encarnados, na terça-feira, frente ao PSV Eindhoven, para os oitavos de final da Liga Jovem da UEFA.

Autor: Valter Marques